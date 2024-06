Cobra Kai sin siste sesong er ferdig innspilt

HQ

Den sjette og siste sesongen av Cobra Kai har premiere 18. juli, og da kan vi se frem til de fem første episodene. Denne gangen blir det tre store utgivelser i stedet for å lansere alt på en gang, ettersom det er 15 episoder (mens den andre bare er på 10).

Medskaperen Jon Hurwitz har beskrevet sesongen som tre minisesonger og antyder at det er en forklaring på oppdelingen, med fem nye episoder som lanseres 28. november og de siste fem i 2025 på en uspesifisert dato.

Forhåpentligvis blir det likevel rimelig tidlig på året, for via X kunngjør Hurwitz nå at den siste Cobra Kai -sesongen er ferdig innspilt. Nå er det bare å vente.

Hvor spent er du på oppløsningen av den sjarmerende TV-serien, som har blitt nesten urimelig populær?