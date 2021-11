Cobra Kais femte sesong er nesten ferdiginnspilt

HQ

Glem venner og familie, nyttårsaften 2021 bør heller tilbringes i Cobra Kai-dojoen, eller kanskje Miyagi-Do. 31. desember slipper Netflix nemlig sesong fire av den populære sesongen.

Da en person, som åpenbart elsker serien, via Twitter spurte medskaperen Jon Hurwitz om Miguels og Sams relasjon i den fjerde sesongen, fikk hun dette svaret:

"It's disorienting for me to even try answering this because we're currently filming the final episodes of Season 5. Thankfully whatever I'd say would be a spoiler, so I'll need to refrain. #CobraKai"

I prinsippet er sesong fem nesten ferdiginnspilt allerede, noe som forhåpentligvis betyr kortere ventetid på oppfølgeren etter at sesong fire sikkert forlater oss med en god gammeldags cliffhanger.