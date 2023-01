Cobra Kai-trailer bekrefter 6. og siste sesong

The Karate Kid blir 40 år i 2024, så mange har håpet at vi snart skulle få nyheter om en sjette sesong av Cobra Kai for å markere anledningen. Vel, jeg har gode nyheter og dårlige nyheter.

La oss starte med den gode: Netflix har gitt oss en ny trailer som bekrefter at Cobra Kai får en sjette sesong på strømmetjenesten. Den dårlige nyheten er at det blir den siste. Det er riktig. Daniel LaRusso og Johnny Lawrences historie går mot slutten. Vi blir i alle fall fortalt at det blir den største og beste sesongen hittil, så det er da noe.

Ikke bare det. Josh Heald, Jon Hurwitz og Hayden Schlossberg har også skrevet et avskjedsbrev som du kan lese nedenfor, og det får det til å høres ut som fans av dette universet kan få ser mer ut av det etter Cobra Kai sesong seks:

"Denne tilhengerskaren er den BESTE på planeten, og vi håper å fortelle flere Karate Kid-historier med deg etter hvert. For som vi alle vet dør Cobra Kai aldri.