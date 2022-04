Coca-Cola introduserer nye "Coke Byte" med smak av piksler

HQ

Verdens største brusprodusent lanserer nå sitt nyeste produkt Coca-Cola Zero Sugar Byte. Boblevann med smak av piksler om du skal tro på markedsavdelingen deres. Og hvordan smaker egentlig en piksel? Coca-Cola beskriver det som følger.

"Makes the intangible taste of a pixel tangible, featuring bright elements upfront and a refreshing finish."

Abstrakt er bare fornavnet, men vi kan ikke nekte for at boksen i hvert fall ser kul ut. Byte ble introdusert i Fortnite forrige måned, og tilsynelatende har det vært så vellykket at de nå velger å lansere den på ordentlig, om enn i et begrenset opplag. Fremtidig samlerverdi, hvem vet?