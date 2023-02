Cocaine Bear har et offisielt nettleserspill

Neste uke er det premiere på en av februars mest spennende filmer, live-action-gjenfortellingen av den bisarre historien om en bjørn som ble jekket opp på en droppet kokainforsendelse. Kjent som Cocaine Bear, vil filmen debutere februar 24, 2023, men i forkant av det og for å hype opp utgivelsen, har et nytt spill blitt utgitt basert på filmen.

Dette gratis nettleserspillet er egentlig en rudimentær ta på Pac-Man og ber spillerne om å veilede Cocaine Bear rundt et nivå med jobben med å spise alle menneskene som løper rundt. Fangsten er at du må drivstoff Cocaine Bear's rampage ved å kjøre over hauger av kokain som er strødd rundt nivået.

Sjekk ut gratisspillet her (forutsatt at du er over 18 år!) for å sjekke ut hvordan Pablo Escobear kom til makten, og ta også en trailer for Cocaine Bear nedenfor.