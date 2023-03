Cocaine Shark er nå en greie og har en første trailer

HQ

Etter at det ble rapportert at 3,2 tonn kokain hadde blitt fanget opp i Stillehavet, ropte internett etter en kokainhai-film, på grunn av hypen rundt Elizabeth Banks' Cocaine Bear.

Mens det i et Hollywood-studio ville tatt år å få ut en Cocaine Shark-film, har b-filmproduksjonsselskapet Wild Eye Releasing allerede utgitt sin første trailer for Cocaine Shark.

Premisset for filmen følger et laboratorium fullt av narkotikadrevne haier, som rømmer etter en eksplosjon og forårsaker kaos. Det er klart fra traileren at vi ikke har å gjøre med et stort budsjett her, men det ser ut som b-film moro likevel.

Vil du se Cocaine Shark? Den slippes på DVD og digitalt den 7. juli.