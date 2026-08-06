Cocomelon skal bringe figurene og sangene sine til det store lerretet i en spillefilm

Foreldre overalt, gjør dere klare. DreamWorks, Universal Pictures og Treasure Studio Inc. har nettopp kunngjort at Cocomelon, serien for de aller minste barna, skal gjøres om til en animert spillefilm i full lengde og kommer på kino «snart». Synopsis for denne spillefilmen lyder som følger:

«Cocomelons første eventyr på det store lerretet! JJ og vennene hans er på vei til skolen og begir seg ut i en verden som er større enn noensinne, i en opplevelse skapt for både trofaste fans og den neste generasjonen. Nye sanger, nye venner og masse kjærlighet venter på deg.»

Nå vet du det altså: det er en begivenhet du ikke må gå glipp av i horisonten, og det antydes også at dette kanskje ikke blir siste gang vi ser JJ og gjengen på det store lerretet. Vi er ikke helt sikre på hvem de mener med «trofaste fans», men du kan se traileren til «CoComelon: The Movie» nedenfor.