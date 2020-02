Ikke alle likte Code Vein like godt, og det fikk flere middelmådige anmeldelser. Dog ser det ut til at det Dark Souls-inspirerte spillet har funnet et publikum til tross for det. På Code Veins offisielle Twitter har de nemlig annonsert at Code Vein har solgt over en million eksemplarer.

Er du en av dem som har kjøpt Code Vein?