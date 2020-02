Codemasters jobber på et helt nytt multiplayer-spill

Codemasters er mest kjent for spill med biler - alt fra Micro Machines til F1-simulatorer og arkadeaktig racing i Grid. Og nå lager de enda et nytt racing-spill, men vi har ikke så mye detaljer om det enda.

Men takket være en stillingsannonse vet vi litt. De har tweetet at de leter etter en Senior Programming Designer til et nytt, uannonsert spill. I selve annonsen står det:

"Codemasters are thrilled to announce we are embarking on a whole new IP which will deliver exceptional multiplayer experiences to new game audiences the world over. We are currently prototyping the creation of a brand-new title which is fully aligned with our core driving game expertise and represents an entirely new dimension within our illustrious portfolio."

Det høres ut som et racing-spill med fokus på multiplayer. Om de prøver å lage noe som likner Forza Horizon, eller om de sikter på noe mer simulator-aktig vites ikke, og det tar sannsynligvis en stund før vi får høre noe offisielt om dette.