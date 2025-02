Coffee Stain og Mojang-veteranene går sammen om et nytt forlagsselskap

HQ

En gjeng med personer som tidligere har vært med på å gi verden Minecraft, Valheim, og Deep Rock Galactic, i sin tid hos Coffee Stain og Mojang, har bestemt seg for å gå sammen og skape et nytt forlag som skal løfte frem indieprosjekter skapt av mindre team med base i Norden.

Forlaget skal hete Three Friends og er grunnlagt av Albert Säfström, Daniel Kaplan, Sebastian Badylak og Johan Hermeren. Selskapet skal hjelpe utviklere med å realisere visjonene sine og sørge for at prosjektet når ut til et bredere publikum og blir kommersielt levedyktig.

Selskapet vil operere etter tre mantraer: "Get in Early, Build it Right", "Pick the Right Battles" og "Guidance, Not Control", og alle tre er formet med utgangspunkt i at indiespill ikke har AAA-budsjett, men har den tettere kreative kontrollen som noen prosjekter som spenner over hundrevis av utviklere mangler.

I forbindelse med grunnleggelsen av Three Friends uttalte Säfström "Det finnes ikke noe hemmelig triks for å lage et godt spill - det handler ikke om én stor idé, men om å ta stilling til tusenvis av små spørsmål underveis. De riktige valgene til riktig tid blir til sammen avgjørende for den endelige opplevelsen. Vi samarbeider tett med utviklerne for å skape et miljø der ideene kan modnes uten å komme ut av kurs, og hjelper teamene med å fokusere innsatsen og få mest mulig ut av tiden og ressursene sine."

Three Friends har allerede signert noen forskjellige indieprosjekter, men de vil ikke avsløre dem før våren 2025.