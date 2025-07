Coldplay-skandalen er nå tilgjengelig som et spill

HQ

Under en Coldplay-konsert nylig utspilte en av årets mest uventede romantiske skandaler seg live på skjermen. Administrerende direktør i Astronomer ble fanget på stadionets kyssekamera ... ikke med ektefellen, men med selskapets egen HR-sjef. De to så synlig rystet ut og prøvde å skjule ansiktene sine, mens Chris Martin spøkefullt fortalte publikum at de "bare var litt sjenerte".

Klippet spredte seg som ild i tørt gress på sosiale medier og ble umiddelbart omgjort til en meme-gullgruve. Men én person tok det hele et skritt videre: spillutvikleren Jonathan Mann lagde et helt videospill om det. Coldplay Canoodlers er et minispill i piksel-stil der du styrer kyss-kameraet og prøver å finne det beryktede Astronomer-paret så raskt som mulig.

Det finnes ikke på Steam eller noen annen stor plattform, men Mann delte en direkte lenke på Twitter - og folk samler allerede highscore, ler av absurditeten og omfavner dramaet i 8-biters form.

Du kan prøve spillet her. Ikke glem å dele highscoren din!