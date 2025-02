Colin Farrell er åpen for en andre sesong av The Penguin på én betingelse

HQ

Etter å ha vakt stor oppmerksomhet i rollen som Oswald "Oz" Cobb, er vi mange som håper å få se mer av Farrells fremragende prestasjon, gjerne i form av en andre sesong av The Penguin. Noe det har vært snakket mye om siden miniserien ble avsluttet. Og ifølge skuespilleren selv kan han absolutt tenke seg å vende tilbake til rollen, forutsatt at historien er engasjerende og overbevisende.

Under et virtuelt presserom i anledning Screen Actors Guild Award, sa Farrell :

"Jeg er enig i det Matt Reeves, Dylan Clark og Lauren LeFranc har sagt, nemlig at hvis de kom opp med en idé til en andre sesong som var virkelig sterk, og vi alle følte oss tvunget til å fortsette å utforske Oz' karakter på den måten, så absolutt."

HBO har foreløpig ikke offisielt fornyet serien for en andre sesong, men diskusjoner pågår, og det er også bekreftet at Farrell kommer tilbake som Pingvinen i The Batman Part II, som etter planen skal ha premiere i 2027.

Håper du på mer Penguin?