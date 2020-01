Colin Farrell skal spille Penguin i Batman-filmen

Den kommende Batman-filmen med Robert Pattinson i hovedrollen og Matt Reeves i regissørstolen, har en ganske stjernespekket rollebesetning. Vi vet at Paul Dano Skal spille The Riddler, og at Zoe Kravitz skal spille Catwoman.

I november fikk vi vite at Colin Farrell var i forhandlinger om å spille The Penguin, og nå vet vi at avtalen gikk i boks. I et kort innlegg på Twitter refererer Reeves til Farrell som "Oz", altså en forkortelse av Oswald Cobblepot, som er navnet på skurken Penguin.

Reeves virker ganske stolt av rollebesetningen i filmen, og la ut følgende på Twitter:

"Name a better cast, do it."

Filmen har planlagt premiere den 25. juni 2021.