Colin Farrells Apple TV+-serie Sugar kommer tilbake for en andre sesong

Du må virkelig berømme Apple for sin innsats i strømmesektoren. Teknologigiganten har støttet tilbudet sitt samtidig som de har opprettholdt en høy kvalitetsstandard for å sikre at (i hvert fall seriene) ofte er noe av det beste du kan finne på strømmeplattformer. Alt dette i tillegg til at mange av seriene er originale og nye prosjekter.

Et nylig tilskudd til plattformen er dramaserien Sugar. Den hadde Colin Farrell i hovedrollen som en detektiv som etterforsker en savnet person som er involvert i Hollywood-eliten i California, og etter den fulle utgivelsen for noen måneder siden, har streameren bestemt at den presterte godt nok til å rettferdiggjøre en retur.

I et kortfattet innlegg på X, Apple kunngjør "Sugar har blitt fornyet for sesong 2."

Det er ikke noe ord om når showet kommer tilbake på streameren, men Apple pleier ikke å skynde seg med sine produksjoner, så vi ville ikke bli overrasket om det forbereder seg på en ankomst i 2026.