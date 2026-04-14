Colombia vil avlive dusinvis av "kokainflodhester" knyttet til Pablo Escobar i et forsøk på å kontrollere bestanden

Colombia vil i andre halvdel av 2026 starte et nytt program for å kontrollere den raskt voksende bestanden av invasive flodhester, inkludert avliving av rundt 80 dyr, noe som ble kunngjort mandag av miljøvernminister Irene Vélez.

Landet er nå vertskap for anslagsvis 200 flodhester i Magdalena-elveregionen, etterkommere av dyr som ble importert ulovlig på 1980-tallet av narkotikasmugleren Pablo Escobar. Uten tiltak advarer myndighetene om at bestanden kan øke til så mange som 1000 flodhester innen 2035, noe som vil true innfødte økosystemer som elveskildpadder og sjøkuhaner.

Myndighetene sier at planen kombinerer avliving, omplassering og inneslutningstiltak, men at det så langt har vært begrenset internasjonal støtte til å overføre dyrene til reservater eller dyreparker i utlandet. Det har vært ført samtaler med flere land, men ingen avtaler har blitt inngått.

Myndighetene argumenterer for at bestandskontroll er nødvendig for å beskytte det biologiske mangfoldet og redusere miljøskader, inkludert vannforurensning knyttet til den voksende flokken.

Saken har blitt en av verdens mest uvanlige naturvernutfordringer, med røtter i arven etter Escobar og Colombias kamp for å håndtere en nå etablert vill bestand av fremmede flodhester.