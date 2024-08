Colossus skulle dø i Deadpool & Wolverine

HQ

Det kan være vanskelig å tro, men det var en tid da Deadpool & Wolverine ikke involverte Logan i det hele tatt. Det tok tross alt en stund før Hugh Jackman signerte for filmen, og før det var historien en helt annen enn den vi så på skjermen. Ryan Reynolds fortalte Collider at han opprinnelig planla å drepe Colossus i filmen, men i filmversjonen var rollen til Colossus veldig liten og lever dermed videre.

I tillegg til å si at Jackman gikk med på å komme tilbake, reddet han sannsynligvis Colossus' liv, legger Reynolds til: "Og du ser Wade gå ut av bildet. Og du holder på den tomme rammen i kanskje to minutter av Colossus-kroppen hans, bare uutholdelig. Noe som studioet ville si: 'Du kan ikke gjøre det!' Og Wade kommer tilbake i bildet iført full Deadpool-drakt og sverd, trekker dem ut, sparker opp døren, "Like a Prayer" begynner, og den MoCo-filmen mot, jeg vet ikke, zombier, jeg har glemt hva slags skurk det var. Og det var - jeg elsket det, og det var en så sterk sekvens. Men den konstruksjonen er der fortsatt, men det er med Wolverine nå. Og den starter og slutter selvsagt helt annerledes."

Kanskje det betyr at Colossus vil få en større rolle i Marvel Cinematic Universe siden han overlevde denne filmen. Hva tror du om dette?