Commander Keen-rebooten er trolig kansellert

Commander Keen var en populær plattforming-serie på 90-tallet. Den følger den titulære karakteren gjennom galaksen for å redde jorda, med et hjemmelaget romskip, strålepistoler og en hoppestokk. Merkelig nok hadde Bethesda planer om å gjenopplive franchisen ved å lage et PvP-mobilspill om Keens tvilling-barn og kort-basert gameplay, ganske annerledes fra originalene.

Den merkelige tilnærmingen reflekterte seg i antallet nedlastninger av spillets myk-lanseringsversjon på Google Play, som kun er på 1000+ nedlastninger i dag (og under 5000 ifølge PocketGamer). Nå ser det ut til at spillet har blitt kansellert, da Twitter-brukeren @Nitomatta nylig la merke til at ZeniMax Online Studios har slettet alle spor av spillet på sosiale medier.

Så du frem til dette?