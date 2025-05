Commandos Skaperne slår seg sammen igjen, 25 år senere

Commandos Selv om Gonzo Suárez ikke er tilbake med samme styrke som før, lever i hvert fall ånden i spillet videre og inspirerer andre utviklere, selv 27 år etter at det ble utgitt. Nå er det Commandos Origins, utviklet av det tyske studioet Claymore Games, som har tatt i bruk franchisens våpen, men spillet ble født og hadde sin storhetstid i Spania på slutten av 1990-tallet. Commandos -franchisen var i mange år det viktigste spanske videospillet på verdensbasis, og skaperne i Pyro Studios var pionerer i utviklingen av det ennå spede internettfenomenet, selv om det ikke var en dans på roser.

HQ

Etter den andre delen av Commandos, Commandos 2: Men of Courage, bestemte studioets grunnleggere seg for å gå hver sin vei. Gonzo Suárez skulle prøve lykken med Arvirago, som utviklet et prosjekt for Atari i to år, før det til slutt gikk i vasken, mens brødrene Ignacio og Javier Pérez prøvde lykken med et internettleverandørselskap med Telefónica, noe som senere skulle føre til opprettelsen av Terra.

Siden den gang og frem til nylig hadde brødrene Pérez Dolset og Suárez ikke møttes igjen, før de nylig løste sine tidligere uenigheter, og nå Ignacio Pérez Dolset og Gonzo Suárez gikk med på et intervju med mikrofonene til OXO Museo del Videojuego, der de erkjente at de nå, etter nesten 25 års adskillelse, kunne slå seg sammen igjen for å utvikle "noe nytt".

Det omfattende intervjuet, som gjennomgår hele banen til begge utviklerne i etableringen av Commandos -franchisen, finner du nedenfor, men det er ved 1:28:10-markeringen når intervjueren Santiago Bustamante (programleder for programmet Fallo de Sistema på Radio 3) tar opp muligheten for en kreativ gjenforening av begge veteranene, og selv om de erkjenner at det akkurat nå er svært usannsynlig, deler de en viss visjon om hva de kunne håpe å skape sammen igjen.

Gonzo Suárez: "Ærlig talt, det ville være veldig enkelt for oss å gjøre noe sammen, og det kan bli noe av".

Ignacio Pérez Dolset: "Det ville vært en glede. En annen ting er at muligheten oppstår, at vi finner det prosjektet som vi kan gjøre (...) Jeg er tilbake på veien akkurat nå".

Du finner hele historien om Commandos og Pyro Studios' vekst og fall nedenfor.