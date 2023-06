Community-filmen skulle spilles inn i sommer før forfatterstreiken

HQ

Det har til tider vært mistenkelig stille fra Community-filmen, så du kan ikke klandres om frykten for en kansellering har dukket opp. Derfor er dagens annonsering en blanding av godt og dårlig nytt.

Joel McHale, som spiller Jeff Winger i serien, avslører i et intervju med Variety at arbeidet med filmen har gått bra, men at forfatterstreiken førte til at filmen vil bli spilt inn senere enn planlagt.

"Vi hadde en innspillingsdato som skulle være til sommeren. Og jeg tror de var ekstremt nærme - jeg mener, Dan er jo en person som justerer ting, men nå er det tydeligvis slutt. Men jeg tror det var ganske nære på. Det var nære på, innspillingsdatoen nærmet seg og vi gledet oss alle til å gjøre det, men så kom forfatterstreiken som åpenbart satte alt på vent, og det med rette. Forfatterne ber om svært rimelige ting. Forfattere må få skikkelig betalt."

Dermed vet de selvsagt ikke når innspillingen kan starte heller, men det høres i alle fall ut som om ting vil gå raskt når forfatterne forhåpentligvis får alt de fortjener.