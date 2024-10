Companion-trailer lover skrekk og "en ny type kjærlighetshistorie"

HQ

Det er snart Halloween, og det er sannsynligvis derfor New Line Cinema nå har sluppet en første trailer for den kommende skrekkfilmen Companion. I hovedrollene ser vi Sophie Thatcher (Yellowjackets) og Jack Quaid (The Boys), og filmen lover "a new kind of love story".

Og ... det støttes definitivt av traileren, som gjør det helt klart at vi har en vanvittig historie å se frem til, med mange vendinger og rare hendelser. Traileren gjør det også klart at Companion er skapt av de samme "unhinged creators" som laget skrekkfilmen Barbarian fra 2022.

Den har premiere 10. januar, men nok vandring. Du kan se traileren nedenfor.