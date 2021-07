Company of Heroes 3 annonsert - Prøv det allerede nå

Det må være lov å si at Company of Heroes-spillene har vært litt opp og ned gjennom årene, noe utviklerne i Relic tydeligvis er fullstendig klare over selv.

Etter en stund med ertende meldinger har nemlig Relic og Sega bekreftet at Company of Heroes 3 er på vei og skal slippes en gang mot slutten av 2022. En av grunnene til at de avslører dette allerede nå er at de ønsker hjelp fra oss til å gjøre spillet så bra som mulig. Du kan for eksempel hjelpe til ved å logge deg inn på seriens hjemmeside og prøve pre-alpha-utgaven.

Noe av det første du vil legge merke til om du gjør dette er at spillet tar oss til område rundt Middelhavet. De av dere som har fulgt serien tett vet at dette er noe mange fans har lengtet etter, og utviklerne gjør det klart at dette bare er én av måtene de har lyttet til spillerne på, for også gameplayet skal bli mer som originalen. Treeren vil uansett implementere enkelte ting fra nyere spill, deriblant dynamiske kart som endrer seg på bakgrunn av valgene man tar, hva som skjer og lignende som skal gjøre hver runde unik. På toppen av det hele introduseres det som kalles Tactical Pause. Denne funksjonen fungerer akkurat som du tror ved å la deg stoppe tiden slik at du kan gi ordre i ro og orden.

Ganske nyttig siden Company of Heroes 3 gir oss tilgang til mange nye grupper med særegne egenskaper, kjøretøy, våpen, teknologier og lignende. Når vi samtidig kan plusse på med moderne forbedringer som et langt smidigere dekningssystem, et mer realistisk sikte- og skade-system, langt mer varierte omgivelser og en Breaching-mekanikk som gjør det langt kulere og lettere å innta okkuperte bygninger høres det virkelig ut som om alle gode ting er tre.

Som nevnt tidligere vil jo også vi få gi våre tilbakemeldinger og generelle tanker fremover som kan hjelpe utviklingen, så jeg håper mange av dere prøver de ulike demoene og deler erfaringene deres med gjengen i Relic slik at RTS-sjangeren får seg en skikkelig oppkvikker.