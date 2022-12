Company of Heroes 3 offisielt bekreftet for konsoller

HQ

For bare noen uker siden ble det oppdaget at Company of Heroes 3 var blitt aldersmerket for konsoll, og under nattens The Game Awards-show ble det offisielt bekreftet at strategispillet slippes på PlayStation 5 og Xbox Series en gang i 2023.

Og vi sier en gang fordi alt vi vet er at konsollutgivelsen kommer på et senere tidspunkt i 2023, etter PC-lanseringen i februar. Når det gjelder hvordan spillet er optimalisert for konsoller, har en pressemelding sagt at det har blitt bygget om fra grunnen av for plattformene, og at det vil være et redesignet kontrollsystem, et nytt brukergrensesnitt og mer, alt for å passe en spillestil uten mus og tastatur.

Mens vi venter på en nøyaktig lanseringsdato for konsollversjonene, kan du i det minste ta en titt på litt gameplay fra disse versjonene nedenfor.