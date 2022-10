HQ

Bare litt over to måneder har gått siden Relic kunngjorde at Company of Heroes 3 ville lanseres den 17. november, så de fleste håpet at utviklerne var ganske trygge på denne datoen. Det burde de i alle fall ikke vært.

Dette siden Relic forteller at de har bestemt seg for å utsette Company of Heroes 3 til den 23. februar siden spillet trenger finpuss hva både bugs, presentasjon og gameplay angår for å leve opp til både studioets og dine forventninger.