Compulsion-stillingsannonser antyder en kommende spillavsløring

For tre år siden fikk Xbox-sjefen Phil Spencer spørsmålet om hvilket førstepartsstudios uanmeldte tittel han er mest spent på at publikum skal se. Spencer hadde to spill i tankene, hvor det første var Compulsions hemmelige spill som gikk under kodenavnet Project Midnight.

Compulsion ble kjøpt av Microsoft i 2018, men siden utgivelsen av We Happy Few (og DLC) samme år har vi egentlig ikke hørt noe om hva de gjør videre. Det vi imidlertid vet er at studioet har doblet seg i størrelse de siste par årene, og nå ser det ut til at avsløringen kan finne sted neste måned.

Idle Sloth på Twitter la merke til at Compulsion Games har ansatt en merkevare- og kommunikasjonsdirektør, mens de også leter etter en Community Manager. Begge disse er stillinger som vanligvis ikke er knyttet til selve produksjonen av spill, men heller til markedsføringen av dem - noe du trenger når avsløringen er ganske nær.

Selv om det absolutt ikke er noen bekreftelse ser det ut til at vi får se Phil Spencers favorittprosjekt under Xbox Games Showcase 2023 den 11. juni.

Bilde fra We Happy Few.

