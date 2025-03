Conan O'Brien kommer tilbake som vert for neste Oscar-utdeling

HQ

Det gikk mange rykter om hvem Academy skulle velge som programleder for 97th Academy Awards (også kjent som Oscar-utdelingen) tidligere denne måneden, da det mot slutten av 2024, etter den store mottakelsen av Deadpool & Wolverine, til og med gikk rykter om en felles innsats fra Ryan Reynolds og Hugh Jackman. Men dette ble aldri noe av, og til slutt valgte Academy en mer erfaren programleder, nemlig den tidligere late night-personligheten Conan O'Brien.

O'Briens innsats under prisutdelingen har blitt ganske godt mottatt, og det har tydeligvis smittet over på de utøvende produsentene av showet, ettersom Variety nå noterer at han vil komme tilbake som programleder også ved neste seremoni.

Akademiets administrerende direktør Bill Kramer og president Janet Yang har kunngjort at O'Brien vil være tilbake 15. mars 2026 for å være vert for den 98. Oscar-utdelingen på Dolby Theatre i Los Angeles. Selvfølgelig har O'Brien også kommentert denne kunngjøringen, og uttalte morsomt følgende :

"Den eneste grunnen til at jeg er vert for Oscar-utdelingen neste år, er at jeg vil høre Adrien Brody fullføre talen sin."

Synes du det er riktig å bringe O'Brien tilbake til neste Oscar-utdeling?