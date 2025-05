Conan the Barbarian-regissør om reboot-serien: "Netflix hadde det ... de lot rettighetene utløpe"

HQ

Det har vært planer - løse planer, men likevel planer - om å reboote Conan the Barbarian som en TV-serie, noe filmskaperen Robert Rodriguez har vært tilknyttet. Dette prosjektet har imidlertid aldri blitt noe av, og det ser ut til at det kommer til å være tilfelle på ubestemt tid.

I et nylig intervju på The Joe Rogan Experience avslørte Rodriguez hva som har skjedd med showet og hvorfor det virker veldig, veldig usannsynlig at det blir laget. Han bemerker at Netflix grep sjansen til å ta tak i prosjektet, men etter å ha fått det presentert tok det for lang tid å ta en beslutning, og kort tid etter bortfalt rettighetene til karakteren, noe som etterlot det i alvorlig limbo.

"Netflix hadde den. Jeg gikk og pitchet det til dem. Og så lot de rettighetene utløpe. Noen ganger er det for mye bagasje for en karakter."

Det virker likevel som om Rodriguez fortsatt har et ønske om å reboote Conan, ettersom han bemerker at ingen av versjonene vi har sett så langt virkelig har "fanget ånden til Conan fra bøkene ennå."

Ville du sett en reboot av Conan the Barbarian?