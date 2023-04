ConcernedApe kunngjør Stardew Valley 1.6-oppdatering

HQ

Det er mer enn to år siden Eric Barone (aka ConcernedApe) ga ut Stardew Valley sin 1.5-oppdatering, den største oppdateringen spillet har fått. Den la til mange nye funksjoner til den klassiske gårdstittelen: Ginger Islands som ga oss mer historie, samt flere avlinger, gjenstander og dekorasjoner for gården vår i Pelican Village. Siden da overlot Barone omsorgen for dalen i hendene på andre, mens han selv fokuserte på sitt neste prosjekt, Haunted Chocolatier.

Til tross for det har Barone aldri forvillet seg for langt fra Stardew Valley. Tidligere i år samarbeidet han for å gi ut 1.5-oppdateringen til mobilversjonen, og gårsdriften ga tydeligvis mersmak, for nå forteller han at enda en stor oppdatering er på vei. Dessverre betyr dette at Haunted Chocolatier legges på is en bitteliten stund igjen:

Denne oppdateringen fokuserer på å legge til "verktøy og fasiliteter til modderne av spillet, men den vil også legge til noen andre ting vi skal få vite mer om senere.. Likevel presiserer Barone at vi ikke bør forvente så mange endringer som de som ble introdusert i forrige oppdatering. For øyeblikket er det ikke gitt noen utgivelsesdato for dette nye innholdet, men vi håper det blir snart.