ConcernedApe "vil gjerne" lage Stardew Valley 2

Nå som Stardew Valley feirer 10-årsjubileum og fortsetter å være en enorm suksess, med planlagt ekstra støtte i form av ekstra oppdateringer, er det naturlig å spørre seg hva fremtiden kan bringe for den koselige livssimulator-tittelen. Skaperen Eric "ConcernedApe" Barone jobber aktivt med sitt neste prosjekt, Haunted Chocolatier, samtidig som han fortsetter å forbedre Stardew Valley, men vil det noen gang bli plass til en dedikert Stardew-oppfølger i stedet for at spillet for eksempel får en 2.0-oppdatering?

I en samtale med IGN nylig, bemerket ConcernedApe at han er interessert i å lage et nytt Stardew Valley -spill, men uttrykker også at han ser på Haunted Chocolatier som et slikt prosjekt også.

"Det vil jeg gjerne, for det ville bare vært gøy å jobbe med et helt nytt sett med karakterer, en helt ny verden, og kanskje fange noe av den opprinnelige energien jeg hadde i 2012, da jeg begynte å jobbe med Stardew Valley."

ConcernedApe fortsetter: "Det er noe morsomt med alle mulighetene i en helt ny verden, og jeg tror det ville vært morsomt for meg. Det ville vært gøy for teamet mitt. Vi ville virkelig gledet oss til det. Det er litt vanskelig fordi folk er så knyttet til Pelican Town og landsbyboerne i Pelican Town. Jeg er litt redd for at hvis det er et helt nytt persongalleri, kan folk føle seg avskrekket av det."

Mens han spyttet og satte sammen ideer, utdypet ConcernedApe videre med: "En annen tilnærming til Stardew Valley 2 kunne vel være å bruke den eksisterende rollebesetningen, men det er som et nytt eventyr i verden, men da sitter jeg fortsatt fast med det samme. Det må jeg tenke på. Ja, det må jeg tenke på. Det var en tid da jeg begynte å jobbe med en Stardew Valley 2, men jeg vet ikke. Av ulike grunner gikk jeg over til Haunted Chocolatier i stedet. Haunted Chocolatier kan du si er som Stardew Valley 2, men det er et litt annerledes spill, så vi får se."

For øyeblikket vet vi ikke når Haunted Chocolatier vil lanseres, og heller ikke når Stardew Valleys etterlengtede 1.7-oppdatering vil debutere, men forhåpentligvis er begge deler nærmere enn de er lenger unna.