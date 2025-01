Conclave leder BAFTA 2025-nominasjonene

HQ

Nominasjonene til BAFTA-prisene i 2025 har blitt avslørt, og hvis du vil vite om din favorittfilm fra året kom med på listen, kan du fortsette å lese. Conclave, filmen med Ralph Fiennes i hovedrollen som en kardinal som står overfor noen dype hemmeligheter i Vatikanets korridorer, ligger an til å ta hjem flest priser denne kvelden, ettersom den er nominert til hele 12 BAFTA-priser.

Like bak følger Emilia Pérez, musikalen med Selena Gomez og Zoë Saldaña i hovedrollene, som stakk av med prisen for beste film på Golden Globes-gallaen forleden uke. Emilia Pérez har 11 nominasjoner, og bak den kommer The Brutalist, med 9.

Deretter følger Anora, A Complete Unknown, Kneecap, Wicked og Dune: Part Two er alle oppe i 7 priser. Nosferatu og The Substance er oppe i 5 hver, og de britiske favorittene Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl og Gladiator 2 er oppe i 3 priser hver.

Hvem tror du bør ta hjem flest BAFTAer? Sjekk ut hele listen over nominerte her.