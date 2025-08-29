Sport
Conference League-loddtrekningen: alle 36 lagene er bekreftet
Ligafasen starter 2. oktober.
Fredag ble rivalene til de 36 lagene i UEFA Conference League offentliggjort, under trekningen som ble delt med Europa League. Konkurransen starter om en måned (2. oktober 2025), og hvert lag skal spille seks kamper i ligafasen, det samme formatet som ble lansert i fjor, noe som sikrer større variasjon og mer rettferdighet i kampene.
Dette er resultatene, og kalenderen slippes senest søndag 31. august
Resultater fra trekningen av All Conference League:
Aberdeen
Hjemme: Shakhtar (UKR), Strasbourg (FRA), Noah (ARM)
Borte: Sparta Praha (CZE) Sparta Praha (CZE), AEK Athen (GRE), AEK Larnaca (CYP)
AEK Aten
Hjemme: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)
Borte: Fiorentina (ITA) Fiorentina (ITA),Celje (SVN), Samsunspor (TUR)
AEK Larnaca
Hjemme: AEK Larnaca AZ Alkmaar (NED), Aberdeen (SCO), Shkëndija (MKD)
Borte: Crystal Palace (ENG) Crystal Palace (ENG), Rijeka (CRO), Häcken (SWE)
AZ Alkmaar
Hjemme: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)
Borte: Crystal Palace (ENG) Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)
Breiðablik
Hjemme: Shamrock Rovers (IRL), KuPS Kuopio (FIN), Samsunspor (TUR)
Borte: Shakhtar (UKR) Shakhtar (UKR), Strasbourg (FRA),Lausanne-Sport (SUI)
Celje
Hjemme: Legia Warszawa (POL) Legia Warszawa (POL), AEK Athen (GRE), Shelbourne (IRL)
Borte: Shamrock Rovers (IRL) Shamrock Rovers (IRL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Crystal Palace
Hjemme: AZ Alkmaar (NL) AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), AEK Larnaca (CYP)
Borte: Dynamo Kiev (UKR) Dynamo Kiev (UKR), Strasbourg (FRA), Shelbourne (IRL)
Drita
Hjemme: AZ Alkmaar (NL) AZ Alkmaar (NED), Omonoia (CYP), Shkëndija (MKD)
Borte: Rayo Vallecano (ESP) Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Shelbourne (IRL)
Dynamo Kiev
Hjemme: Crystal Palace (ENG) Crystal Palace (ENG), Zrinjski (BIH), Noah (ARM)
Borte: Fiorentina (ITA) Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Samsunspor (TUR)
Fiorentina
Hjemme: Dynamo Kiev (UKR) Dynamo Kiev (UKR), AEK Athen (GRE), Sigma Olomouc (CZE)
Borte: SK Rapid (AUT) SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)
Häcken
Hjemme: Rayo Vallecano (ESP) Rayo Vallecano (ESP), Strasbourg (FRA), AEK Larnaca (CYP)
Borte: S. Bratislava (SVK) S. Bratislava (SVK), Zrinjski (BIH), Shelbourne (IRL)
Hamrun Spartans
Hjemme: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Lausanne-Sport (SUI)
Borte: Shamrock Rovers (IRL) Shamrock Rovers (IRL), Jagiellonia (POL), Samsunspor (TUR)
Jagiellonia
Hjemme: Rayo Vallecano (ESP) Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)
Borte: AZ Alkmaar AZ Alkmaar (NED), Strasbourg (FRA), Shkëndija (MKD)
KuPS Kuopio
Hjemme: S. Bratislava (SVK), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)
Borte: Crystal Palace (ENG) Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)
L. Red Imps
Hjemme: Lech Poznań (POL) Lech Poznań (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Away: Legia Warszawa (POL), Zrinjski (BIH), Hamrun Spartans (MLT)
Lausanne-Sport
Hjemme: Fiorentina (ITA) Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Breiðablik (ISL)
Borte: Lech Poznań (POL) Lech Poznań (POL), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)
Lech Poznań
Hjemme: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)
Borte: Rayo Vallecano (ESP) Rayo Vallecano (ESP), L. Red Imps (GIB), Sigma Olomouc (CZE)
Legia Warszawa
Hjemme: Sparta Praha (CZE), L. Red Imps (GIB), Samsunspor (TUR)
Borte: Shakhtar (UKR) Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Noah (ARM)
Mainz
Hjemmekamper: Fiorentina (ITA), Zrinjski (BIH), Samsunspor (TUR)
Borte: Lech Poznań (POL) Lech Poznań (POL), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)
Noah
Hjemme: Lech Poznań (POL) Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Borte: Dynamo Kiev (UKR) Dynamo Kiev (UKR), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)
Omonoia
Hjemme: Dynamo Kiev (UKR) Dynamo Kiev (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)
Borte: SK Rapid (AUT) SK Rapid (AUT), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)
Raków
Hjemme: SK Rapid (AUT), Zrinjski (BIH), U. Craiova (ROU)
Borte: Sparta Praha (CZE) Sparta Praha (CZE), Omonoia (CYP), Sigma Olomouc (CZE)
Rayo Vallecano
Hjemme: Lech Poznań (POL) Lech Poznań (POL), Drita (KOS), Shkëndija (MKD)
Borte: S. Bratislava (SVK) S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Häcken (SWE)
Rijeka
Hjemme: Sparta Praha (CZE), Celje (SVN), AEK Larnaca (CYP)
Borte: Shakhtar (UKR) Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)
S. Bratislava
Hjemme: Rayo Vallecano (ESP) Rayo Vallecano (ESP), Strasbourg (FRA), Häcken (SWE)
Borte: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), Shkëndija (MKD)
Samsunspor
Hjemme: Dynamo Kiev (UKR) Dynamo Kiev (UKR), AEK Athen (GRE), Hamrun Spartans (MLT)
Borte: Legia Warszawa (POL) Legia Warszawa (POL), Mainz (GER), Breiðablik (ISL)
Shakhtar
Hjemme: Legia Warszawa (POL) Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), Breiðablik (ISL)
Borte: Shamrock Rovers (IRL) Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Hamrun Spartans (MLT)
Shamrock Rovers
Hjemme: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Hamrun Spartans (MLT)
Borte: Sparta Praha (CZE), Hamrun Spartans (MLT) Sparta Praha (CZE), AEK Athen (GRE), Breiðablik (ISL)
Shelbourne
Hjemme: Crystal Palace (ENG) Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), Häcken (SWE)
Borte: AZ Alkmaar AZ Alkmaar (NED), Celje (SVN), Shkëndija (MKD)
Shkëndija
Hjemme: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)
Borte: Rayo Vallecano (ESP) Rayo Vallecano (ESP), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)
Sigma Olomouc
Hjemme: Lech Poznań (POL) Lech Poznań (POL), Celje (SVN), Raków (POL)
Borte: Fiorentina (ITA) Fiorentina (ITA), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)
SK Rapid
Hjemme: Fiorentina (ITA) Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)
Borte: Lech Poznań (POL) Lech Poznań (POL), Zrinjski (BIH), Raków (POL)
Sparta Praha
Hjemme: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Raków (POL)
Borte: Legia Warszawa (POL) Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), U. Craiova (ROU)
Strasbourg
Hjemme: Crystal Palace (ENG) Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)
Borte: S. Bratislava (SVK) S. Bratislava (SVK), Aberdeen (SCO), Häcken (SWE)
U. Craiova
Hjemme: Sparta Praha (CZE), Mainz (GER), Noah (ARM)
Borte: SK Rapid (AUT) SK Rapid (AUT), AEK Athen (GRE), Raków (POL)
Zrinjski
Hjemme: SK Rapid (AUT), L. Red Imps (GIB), Häcken (SWE)
Borte: Dynamo Kiev (UKR) Dynamo Kiev (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)