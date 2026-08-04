Confinement presenterer en urovekkende trailer i forkant av premieren i september

Det føles som om hver annen filmtrailer for tiden er for en kommende skrekkfilm, noe som kanskje ikke er så overraskende med tanke på at det er mindre enn to måneder til oktober. En av filmene som skal ha premiere er Confinement, regissert av Peter Howitt (Sliding Doors, Johnny English).

Historien handler om Stella (spilt av Nathalie Emmanuel, best kjent for rollen som Missandei i Game of Thrones), en nybakt enke som venter barn med sin avdøde ektemann. Hun blir tilbudt et sted å bo på godset til sin avdøde ektemanns slektninger, men det som begynner som et sjenerøst tilbud, ser snart ut til å vise seg å være noe helt annet, ettersom familien viser en uvanlig interesse for hennes ufødte barn.

Confinement Filmen har premiere 1. september, og i en klaustrofobisk første trailer får vi nå en forsmak på den uhyggelige atmosfæren og den merkelige familiedynamikken. Som vanlig kan du se den nedenfor.