Conker: Live & Reloaded får lekker First 4 Figures-statue

Selv om vi ikke har sett noen tegn på liv fra Rares ekle og bakfulle ekorn Conker siden utgivelsen av Conker: Live & Reloaded tilbake i 2005, har fansen garantert ikke glemt ham.

Takket være dette får vi fortsatt Conker-samleobjekter nå og da, men de fleste av dem ser ikke så bra ut som det First 4 Figures nå har å tilby. De lanserer en helt enorm og virkelig kul statue i tre forskjellige varianter avhengig av størrelsen på lommeboken din.

Denne skjønnheten måler 40,8 cm (16 tommer) x 39,2 cm (15,4 tommer) x 38 cm (14,9 tommer) med vekten til en mellomstor hund på 10,078 kg. I tillegg til at den ser veldig bra ut, har den også mange funksjoner og den fineste utgaven beskrives slik:

"The Definitive Edition comes with two LED functions for the flames, the gun firing effect, and Conker's cigar: a static mode and an animated mode! And not only that, the animation for each detail is different. The flames will pulse as if they are being fanned by the wind. The gun firing effect will imitate gunfire, and the tip of the cigar will pulse as if Conker is smoking it!"

For øyeblikket er det et Early Bird-tilbud tilgjengelig i to uker, med en planlagt levering i løpet av årets fjerde kvartal Nedenfor finner du lenker til de tre forskjellige variantene samt en trailer som gir deg en nærmere kikk.

