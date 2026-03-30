Conquest runder av de 18 figurene på Invincible VS: Her er hele lanseringsoppstillingen

I løpet av helgen, under en opptreden på 2026 Evo Awards, så utvikleren Quarter Up ut til å dele noen få siste biter av informasjon i forhold til tag-kampspillet Invincible VS.

Spillet skal lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S 30. april, med en beta-helg neste helg, og vi kjenner nå den 18. og siste lanseringskarakteren for spillet, med en av Mark "Invinicible" Graysons største fiender som blir med i kampen.

Den ikoniske Conquest vil bli med i tittelen som en spillbar karakter på lanseringsdagen, og bringer sin signatur og virkelig hensynsløse voldsstil til bordet. Conquest, som anses som en "ødeleggende og ubøyelig "Striker"", er i stand til å bruke intenst press for å overmanne "motstanderne sine med kraftige slag, strategiske motprosjektiler og et ladende slag som øker hastigheten og får superpansring mens det beveger seg."

Med Conquests ankomst kan hele lanseringsoppstillingen av karakterer sees nedenfor :



Invincible



Atom Eve



Omni-Man



Rex Splode



Dupli-Kate



Cecil Steadman



Allen the Alien



Skuddsikker



Robot



Monsterjenta



Titan



Thula



Battle Beast



Anissa



Lucan



Powerplex



Conquest



Ella Mental (den eneste originale lanseringskarakteren)



Utover dette har planene blitt avduket for det første året med støtte etter lanseringen, med fire nye spillbare karakterer som skal debutere i løpet av de første 12 månedene. Vi kjenner ikke hele den bekreftede listen ennå, men vi vet at Universa kommer til å starte spillet og deretter bli etterfulgt av Immortal. Ytterligere to karakterer vil så dukke opp i løpet av høsten og vinteren. Vi kan bare håpe at en av disse blir Thragg...

Kommer du til å spille Invincible VS i april?