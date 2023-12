Contour tilbyr et nytt ergonomisk tastaturalternativ som holder hendene dine friske

HQ

Ergonomiske tastaturer og annet tilbehør blir stadig viktigere etter hvert som vi blir eldre og innser at mange av oss sannsynligvis kommer til å stirre på skjermer og bruke tastaturer og mus en stor del av livet.

Det er her Contour kommer inn i bildet, med en rullemus og et ergonomisk tastatur som ikke nødvendigvis oppfinner hjulet på nytt, men som gir oss en sterk videreutvikling av et konsept vi har forstått en stund.

Hvis du har behov for et tastatur som gir håndledd, fingre og hender litt lengre levetid, kan du like gjerne ta en kikk på det vi har beskrevet nedenfor og se om Contour er noe for deg.