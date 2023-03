Contraband er fortsatt under utvikling

HQ

I juni 2021 ble Contraband kunngjort for PC og Xbox Series S/X, utviklet av Avalanche Studios (Just Cause-serien, Rage 2). Det ble senere avslørt at utviklingen av spillet startet tilbake i 2018, men til tross for dette har vi egentlig ikke hørt noe om det siden den gang. Dette har resultert i at folk spør om spillet fortsatt eksisterer eller om det har blitt kansellert.

En av dem er den selvutnevnte innsideren Shpeshal_Nick som spurte på Twitter: «Eksisterer den fortsatt? Har den blitt forlatt, og de sier ikke noe ennå?»

Dette førte til at to journalister med bevist gode kontakter i videospillindustrien bekreftet at Contraband faktisk fortsatt er på sporet. På dem er Windows Central-redaktøren Jez Corden som twitret "Det er ikke forlatt lol", med Insider Gamings medstifter Tom Henderson som bare sier " Det eksisterer fortsatt :)".

Microsoft har et planlagt Xbox-arrangement i juni, hvor de forventes å avsløre hva vi får spille på Xbox i løpet av de kommende 12 månedene. Forhåpentligvis vil Contraband være et av spillene som dukker opp. Du kan sjekke ut kunngjøringstraileren nedenfor for å friske opp minnet.