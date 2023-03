Control 2 har nesten dobbelt så mye budsjett som det første spillet

Remedy Entertainments Control ble møtt med overveldende positive karakterer da det ble utgitt tilbake i 2019. Siden den gang har studioet bekreftet at en oppfølger kommer, samt en flerspillerfokusert spin-off.

Takket være halvårsrapporten fra Digital Bros. (eier av utgiverne i 505 Games) har vi nå mer informasjon om hvordan Control har prestert og et tydelig tegn på at oppfølgeren blir spektakulær. Det viser seg at det originale spillet nå har solgt over tre millioner eksemplarer siden lanseringen, noe som gir 92 millioner euro i inntekter, og dette har gitt Remedy og 505 Games tillit til franchisen.

Control 2 har et bekreftet budsjett på € 50 millioner som er betydelig mer enn originalens € 30 millioner. Multiplayer-spin-offen vi nevnte ovenfor, med arbeidstittelen Project Condor, er også et prosjekt de tilsynelatende virkelig tror på, og har et bekreftet budsjett på € 25 millioner. Begge spillene vil bli utviklet ved hjelp av Remedys Northlight Engine.

Spilte du Control selv og hva synes du om det?