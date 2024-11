Control 2 vil gå i full produksjon neste år

HQ

Nå som Alan Wake 2s andre DLC er ute, gjør Remedy seg klar til å gå inn i full produksjon på en annen etterlengtet oppfølger i Control 2. Spillet ble først kunngjort tilbake i 2022, og siden den gang har vi hatt jevnlige oppdateringer om at det er i forproduksjon.

Nå, i henhold til en ny inntjeningsrapport fra Remedy, vet vi at spillet nesten er klart til å gå i full produksjon. "Control 2 har kommet godt frem i produksjonsberedskapsfasen og er i rute for å starte full produksjon i løpet av 2025. Mange av de kritiske funksjonene i spillet er implementert for å redusere produksjonsrisikoen, og arbeidsflyter og pipelines testes som forberedelse til full produksjon," sier Remedy.

Dette betyr ikke at du kan forvente å se Control 2 i slutten av 2025 eller noe sånt. Spillet er sannsynligvis fortsatt mange år unna, men det blir prioritert hos Remedy, som vil utgi oppfølgeren selv.

Gleder du deg til Control 2?