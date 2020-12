Control har solgt over 2 millioner eksemplarer etter stor suksess i november

Du ser på Annonser

Mange har nok vært bekymret for at Control ville bli betraktet som en fiasko for Remedy siden studioet har nektet å si noe om spillets salgstall. Det nærmeste vi har kommet er små hint og at spillet ikke førte til et tap siden Epic betalte for eksklusivitet. Heldigvis har det faktisk gått ganske bra.

Nå kan det finske studioet nemlig fortelle at Control solgte flere eksemplarer enn noen gang i november, noe som har ført til at det passerte to million er solgte eksemplarer totalt. Ekstra interessant siden spillet ble en del av Xbox Game Pass den 3. desember.

De bekreftet også at det neste spillet deres fortsatt vil være i "Remedy-universet" sammen med Alan Wake, Quantum Break og Control.