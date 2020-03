Control kommer til PlayStation Now denne måneden

Sonys streamingtjeneste PlayStation Now får tilføyet nye spill snart. Det ble avslørt via den europeiske PlayStation Store. Flere spill inntar tjenesten, hvorav de mest prominente er titler som Shadow of the Tomb Raider, Wolfenstein II: The New Colossus og Control.

Noen av spillene vil kun være tilgjengelige i en begrenset periode, så spill dem mens du kan.

Her er en liste over spillene som kommer:

Control (tilgjengelig i seks måneder)

Shadow of the Tomb Raider (tilgjengelig i seks måneder)

Wolfenstein II: The New Colossus

Nascar Heat 3

Dead or Alive 5

Toukiden Kiwami

Toukiden 2

Nights of Azure

Nights of Azure 2

Romance of The Three Kingdoms 13

Warriors All-Stars

Kommer du til å sjekke ut noen av spillene på denne listen?