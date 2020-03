Control: The Foundation-trailer viser frem nye krefter og områder

I forrige uke fikk vi en kort teasertrailer fra Control sin kommende The Foundation-utvidelse som gjentok at den vil lanseres på PS4 og Epic Games Store den 26. mars, og i dag har vi fått en skikkelig trailer som viser hva som faktisk venter.

Her gjøres det blant annet fullstendig klart at Helen Marshall vil kunne forklare oss mer om hva som foregår, samtidig som at Jesse vil lære seg både en ny egenskap og våpenfunksjon som lar oss forandre de nye omgivelsene på ulike måter. Shield-egenskapen vil også få seg en oppgradering med Shield Rush som lar oss storme fremover og slenge fiender til alle kanter. Sistnevnte vil faktisk bli gratis, for det skal også komme en ny oppdatering rundt samme tid. Denne vil blant annet forbedre kartet, gi oss muligheten til å omplassere ferdighetspoeng med Essence på lagringspunkter og generelle småendringer som vil gjøre opplevelsen bedre.

Til slutt kan utviklerne fortelle at Xbox One-eiere må vente til den 25. juni før The Foundation blir tilgjengelig der, mens den altså kommer til PC og PS4 om ti dager.