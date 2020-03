Control-soundtracket kan nå streames eller kjøpes

Control-fans har mye å glede seg til de kommende månedene, med utvidelsen The Foundation som lanseres den 26. mars på PC og PlayStation 4 (og den 25. juni på Xbox One) etterfulgt av AWE-utvidelsen som vil forbinde Control og Alan Wake senere i år. Og mens vi venter på utvidelsene har Remedy Entertainment nettopp annonsert at det originale soundtracket komponert av Petri Alanko og Martin Stig Andersen nå er tilgjengelig for streaming eller kjøp (finn alle de tilgjengelige plattformene her).

Liker du soundtracket i Control?