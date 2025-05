Convergence Games Showcase 2025 vil finne sted i september

HQ

Den influencer-ledede Convergence har nettopp kunngjort planer om å være vertskap for sitt store årlige utstillingsvindu i september. Planlagt til 18. september og blir sendt på YouTube, Twitch, Steam, og til og med BiliBili, vil arrangementet nok en gang se ut til å servere kunngjøringer og nyheter over AA til indiespekteret.

Etter det første showet i fjor, blir vi fortalt at denne iterasjonen nok en gang vil fokusere på indies og AA-titler, med et spesifikt fokus på "å samle lidenskapelige publikum fra forskjellige skapere og de mest interessante nye indie- og AA-spillene, samtidig som de innlemmer dypere samfunnsengasjement og flere plattformer for å maksimere effekten for utviklere og utgivere."

Ingen eksakt informasjon om hva vi kan forvente fra 2025 Convergence Games Showcase har blitt delt ennå, men kreativ direktør i produksjonsselskapet Fourth Floor, Dan Maher, har uttalt følgende :

"Vi var veldig fornøyde med publikum i 2024, og tilbakemeldingene fra seerne var gode, men vi ønsker å gjøre showet enda mer effektivt for indie-utviklere ved å utnytte våre dype relasjoner med innholdsskapere over hele verden. Oppdagelse er helt avgjørende for mindre titler, og vi skaper en plattform som er unikt i stand til å matche et autentisk publikum med nye spill de vil elske, guidet av skaperne de har lært seg å stole på."

For mer informasjon om hva årets show vil tilby, må du huske å holde en fane på Convergence-nettstedet.