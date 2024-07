Cooler Master har noen triks i ermet med TD500 Max

TD500-serien har blitt utvidet med noe nytt og annerledes, nemlig TD500Max. I tillegg til de vanlige forhåndsinstallerte viftene med veldig høy luftstrøm får vi her en forhåndsinstallert strømforsyning og kabler som er trukket på frontbåndet, og sitter med sine ferdigmonterte kontakter klare for installasjon.

På toppen av det hele er en AIO forhåndsinstallert, så en av de mest tidkrevende delene av å bygge en ny datamaskin er også tatt hånd om allerede før du har pakket ut kabinettet. Ellers er det alt du forventer av et high-end kabinett med støvfiltrering, glasspanel og ikke minst et hemmelig rom for alle nødvendige skruer slik at du slipper å rote i skuffen hver gang noe skal skiftes eller legges til.