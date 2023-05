Cooler Master Oracle Air holder den lokale lagringen kjølig.

HQ

Hvis du leter etter et raskt alternativ for å gjøre en NVMe- eller M.2-stasjon om til en ekstern SSD-lagringsløsning for å oppbevare data, spill eller hva du måtte ha på stasjonene dine.

I hovedsak er det en dobbeltlags kjølevarmeløsning for stasjonen din, noe som betyr at den kan sitte utenfor PC-en din komfortabelt uten overoppheting. Dette betyr at det er mindre sannsynlig at du får problemer med oppvarming, selv når NVMe-stasjonene når sine topphastigheter.

Du må levere din egen plugg for denne enheten, og det kommer ikke til å være for alle, men hvis du har noen NVMe du trenger å bytte mellom til enhver tid, kan Cooler Master Oracle Air være noe det er verdt å holde øye med. Sjekk ut vår raske titt nedenfor.