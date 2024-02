Cooler Master-skjermen GM2711S er et flott spillalternativ som ikke koster skjorta.

HQ

Som PC-bygger er du kanskje bare kjent med Cooler Master fra deres kabinetter og kjøleprodukter, men de lager også mange andre komponenter, og en av dem er GM2711S-skjermen. Som alle gamingskjermer i dag har den et merkelig navn som ikke sier så mye om produktet, men den er ganske imponerende.

Det er en 27-tommers 1440p-skjerm til rundt 400 euro. Det er ikke billig, men det er absolutt et rimeligere alternativ, og for det du får er det en veldig god skjerm. Den går opp til 180 Hz, noe som ikke er det høyeste i verden, men det er absolutt nok for en gamer som ikke bryr seg så mye om ting som konkurransespill som Counter-Strike.

Vi tok en titt på Cooler Masters GM2711S i vår siste Quick Look. Hvis du vil høre hva vi synes om den, kan du sjekke ut videoen nedenfor: