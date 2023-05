Cooler Masters nye gamingsko koster 6000 dollar

HQ

Har du lenge drømt om å eie en PC som ser ut som en sko? Da kan Cooler Masters nye oppfinnelse Sneaker X være noe for deg. Det er en virkelig helsprø kreasjon hvis eneste problem er den ikke altfor lommebokvennlige prislappen på $6000. Ikke akkurat gratis med andre ord. Men på den annen side har du garantert den sprøeste datamaskinen på denne siden av ekvator (og sannsynligvis den andre siden også).

Prosjektet har pågått internt hos Cooler Master i over et år, og nå ser det ut til at en offisiell lansering nærmer seg. På produsentens offisielle nettside kan du sjekke ut en rekke forskjellige varianter av PC-builden, men de nøyaktige komponentene som vil bli inkludert er fremdeles hemmelige. Vi antar at Cooler Master vil avsløre de endelige detaljene i nær fremtid.

Fikk du lyst på denne?