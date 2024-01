Coolermaster Project New V8 håndterer 300 watt

HQ

Dette er en luftkjøler som vi faktisk trenger, optimalisert for topp-CPU-er og i stand til å håndtere termiske belastninger på opptil 300 W.

Den har et nydesignet kapselkammersystem og komposittvarmerør som nesten dobler Q-max for maksimal varmeoverføringseffektivitet.

Designet er stilrent, men likevel funksjonelt.

"Project New V8 er mer enn bare en kjøleløsning; den er et bevis på Cooler Masters engasjement for innovasjon og kvalitet. Uansett om du er en gamer, en kreativ profesjonell eller en teknologientusiast, er denne kjøleren designet for å levere eksepsjonell ytelse, pålitelighet og stil."

Kjøleren forventes å være på plass i butikkene innen rimelig tid, ettersom etterspørselen etter slike produkter er stor på grunn av den økende termiske belastningen på prosessorer.