Cooper Flagg fra Dallas Mavericks overgår LeBron James' rekord med bare fem dager

Cooper Flagg, 18 år gammel basketballspiller i Dallas Mavericks, førstevalget i draften i 2025 i fjor sommer, har endelig slått rekorden til LeBron James: den yngste spilleren noensinne til å score 35 poeng i en NBA-kamp. Det skjedde under en 114-110-seier for Dallas Mavericks mot Los Angeles Clippers sist søndag, den 20. NBA-kampen for Flagg, som scoret 35 poeng med bare 22 feltmålsforsøk.

Flagg, som var 18 år og 343 dager gammel sist søndag, slo rekorden til LeBron James med fem dager, for første gang Los Angeles Lakers-legenden scoret minst 35 poeng, tilbake i 2003, var James 18 år og 338 dager gammel.

Dette skjedde bare uker etter at Flagg og LeBron hadde satt en lignende rekord: den yngste spilleren som har scoret minst 25 poeng (26, nærmere bestemt) i en NBA-kamp. Det skjedde 11. november: Mavs tapte 116-114, men Flagg gjorde 26 poeng (bare fire mindre enn Giannis Antetokounmpo). Han var 18 år og 324 dager ... som er nøyaktig samme alder som LeBron hadde da han scoret over 25 poeng for første gang!