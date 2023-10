Coral Island forlater Early Access neste måned

HQ

Utvikleren Stairway Games har kunngjort at den tropiske jordbrukssimulatoren Coral Island offisielt forlater Early Access neste måned og lanseres som en 1.0-tittel. Spillet, som opprinnelig kom inn i Early Access i oktober i fjor, vil bli oppgradert til en "komplett" versjon 14. november 2023, og i tillegg vil det også debutere på konsollene PS5 og Xbox Series samme dag.

Når vi snakker om hva spillet vil inneholde ved 1.0-lanseringen, har Stairway Games uttalt at det vil være en historie som skal revitalisere byen, mer inngående interaksjon med NPC-er, mulighet til å gifte seg, flere muligheter for å tilpasse hus, adopsjon av kjæledyr og en rekke andre nye mekanikker og funksjoner. Husk å lese hele utgivelsesnotatet for 1.0 her.

Den største ulempen med at spillet oppgraderes til 1.0-versjonen er at Early Access-utgaven ikke vil være kompatibel med den, noe som betyr at alle nåværende lagringsfiler vil være utilgjengelige etter 1.0-utgivelsen.