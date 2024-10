Corporeal er et nytt fotografisk paranormalt 90-tallsmysteriespill som ikke lar deg sove

Hvis du er villig til å tilbringe noen søvnløse netter, kan Corporeal være spillet for deg. Corporeal er et fotografisk mysteriespill som nettopp er annonsert av den newzealandske indieutvikleren Cold Out Interactive, der du må sette sammen et familiefotoalbum for å avdekke sannheten om hva som skjedde med deg for mange år siden.

HQ

Som den eneste overlevende etter uforklarlige hendelser på midten av 90-tallet leter du etter svar i et arkiv med fotografier som er reddet fra ruinene av barndomshjemmet ditt. Du får i oppgave å se hvert eneste bilde, ordne dem og kombinere dem for å skape nye scener i "taktile, minimalistiske puslespill".

Fortellingen og gåtene sies å være ikke-lineære, så det vil ikke være en fast vei til sannheten. Faktisk kan vi kanskje "endre fortellingen" ved hjelp av våre egne valg og deduktive evner ... hvis vi har mot til å se gjennom alle disse uhyggelige fotografiene på jakt etter spøkelser og andre paranormale ting.

Premisset for spillet minner oss om Immortality, men i stedet for å se på timevis med uorganiserte filmruller, skal du manipulere gamle, granulære 90-tallsfotografier med et retrogrensesnitt. Det føles absolutt som et spill det vil være vanskelig å legge fra seg etter hvert som vi oppklarer mysteriene, og selv om det ikke strengt tatt er et "skrekkspill", har det potensial til å være like skremmende som Sam Barlows prisbelønte spill.